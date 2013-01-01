Сахалинцев приглашают на фестиваль музыки памяти Донского

XV Дальневосточный фестиваль альтернативной музыки памяти Дмитрия Донского обещает быть по-настоящему зрелищным.

На сцену Дома культуры железнодорожников Южно-Сахалинска выйдут монстры островной рок-сцены - Autopsy Night, «С.Т.О.Л.», «Инау», «Гвоздодеры». Хэдлайнерами ежегодного фестиваля станет группа Ingeborga из Хабаровска.

Концерт состоится 4 ноября. Начало в 17:00.

Дмитрий Донской - барабанщик и один из основателей известной на Сахалине рок-группы Deathonator. Команда является одной из старейших на Дальнем Востоке. Свой творческий путь группа начала ещё в 1989 году. Дмитрий считался лидером островного рок-движения. После трагической гибели в авиакатастрофе на Камчатке друзья и соратники продолжили дело музыканта.

Сегодня фестиваль памяти Донского является одним из самых значимых музыкальных мероприятий Сахалинской области и Дальнего Востока. Ежегодно он собирает коллективы, исполняющие авторскую музыку и реализующие свои творческие идеи. Фестиваль стал важным событием в жизни островного рок-движения.

Организаторами мероприятия выступают группа Deathonator и министерство спорта и молодежной политики региона, сообщает пресс-служба ведомства.