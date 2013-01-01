Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем народного единства

Сахалинцев и курильчан с Днем народного единства поздравляют губернатор Олег Кожемяко и спикер областной Думы Андрей Хапочкин.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Этот государственный праздник напоминает о простой, но очень важной истине – когда мы вместе, то все испытания преодолимы.

Многовековая история России знает множество тому примеров. Только объединившись, прекратив усобицы, наши предки смогли освободить страну от татаро-монгольского ига, закончить Смутное время, разбить польских интервентов, войска Наполеона и, конечно, победить в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Освоение Сибири и Дальнего Востока, гигантские стройки, полет Юрия Гагарина – эти и многие другие события навеки вписаны в летопись мировых достижений человечества. Они доказывают, что для нашего народа нет ничего невозможного. Главное - видеть цель и сообща идти к ней.

Об этом хорошо знают жители Сахалинской области. Многие поколения островитян трудились здесь. Строили города и поселки, создавали необходимую инфраструктуру, осваивали природные ресурсы.

И сегодня мы продолжаем эту работу. Воплощаем в жизнь масштабные инвестиционные проекты, создаем новые и развиваем действующие производства, благоустраиваем населенные пункты. Стараниям тысяч людей год от года Сахалин и Курильские острова становятся все более комфортным и привлекательным местом для жизни.

Уверен, что вместе мы преодолеем все испытания. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и стабильности! С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с Днем народного единства! Этот праздник символизирует глубокие исторические традиции единения россиян. Во все времена, от разрушительных войн до любых кризисов, наш народ объединяло единство и братство во имя могущества и процветания Родины. Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, это еще и дань уважения национальным традициям, мужеству наших предков. Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Среди сахалинцев есть представители многих национальностей, но всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии, уважать традиции друг друга. Развивать сегодня экономику, создавать комфортные условия проживания, достойно отвечать на вызовы времени, защищать интересы островного региона мы можем только сообща, все вместе. А главное богатство России были и остаются люди! От всей души желаю сахалинцам и курильчанам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!