Сахалинцев приглашают к обсуждению проекта областного бюджета на 2018 год

Жители островного региона могут принять участие в обсуждении проекта Закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания проводятся для ознакомления сахалинцев и курильчан с особенностями бюджетного процесса и получения предложений и рекомендаций по приоритетам использования бюджетных денег.

Мероприятие состоится 7 ноября в 12:00 в киноконцертном зале «Октябрь» по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 45. Слушания рассчитаны на два часа. Принять участие в обсуждении проекта закона главного финансового документа островного региона могут все желающие. В это же время телевизионная трансляция публичных слушаний будет организована на каналах «ОТВ-Домашний» и «ОТВ-Сахалин». Кроме того, посмотреть ее в онлайн-режиме можно будет и в Интернете, перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=fimZzAHGv6E.

Вопросы и предложения к публичным слушаниям можно задать уже сейчас на форуме портала «Открытый бюджет» по адресу: https://openbudget.sakhminfin.ru/forum/index.php?topic=332.new#new. Также их можно направлять на электронную почту ob@sakhminfin.ru. Предложения и рекомендации от жителей региона будут приниматься еще в течение суток после окончания публичных слушаний, сообщает пресс-служба областного правительства.