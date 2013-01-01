Матерый Персик

Несчастье с Персиком случилось в сентябре в Аниве. Матерый уличный кот угодил под машину. На его счастье мимо проезжала волонтер Ксения. Она просто не могла не остановиться.

– Честно, сперва подумала, что он мертв, – говорит волонтер. –Много крови, голова кота разбита. Решила убрать тельце с дороги, остановилась…

Но Персик оказался живым, со страху, видимо, от шока, он подскочил и убежал с проезжей части в сторону жилых многоэтажек. Ксения только и видела, как он юркнул в зарешеченное подвальное оконце.

– В том подвале было все залито водой, мне даже пришлось съездить домой за резиновыми сапогами, – говорит женщина. – Все помещения захламлены, много запертых дверей. Долго искала я Персика, и нашла.

Ксения обнаружила кота у решетки, она стала аккуратно вытаскивать его на улицу через промежутки между железными прутьями. Волонтер замотала раненого в куртку, чтобы он ее не покусал, и отправилась в больницу.

В ветеринарной клинике Персику поставили диагноз – перелом челюсти. Коту делали операцию, вживляли скобы. Выхаживать его после операции волонтерам было не просто.

Но оно того стоило. Сейчас Персик полностью здоров, от былой травмы не осталось и следа. В питании кот неприхотлив. Волонтеры говорят, что животные, которых удается вернуть к домашней жизни, редко бывают в этом привередами.

– Персик – очень хороший кот, умный, все понимает, – хвалит питомца временная хозяйка. – Хочется, чтобы его взяли к себе добрые люди.

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