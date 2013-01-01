Более 31 тысячи «дальневосточных гектаров» отданы в пользование

На сегодняшний день жителями России подано более 104,4 тысячи заявлений на получение «дальневосточных гектаров». 31,2 тысячи из них уже заключили договоры безвозмездного пользования, сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

- Лидирует по выдаче земельных участков Хабаровский край – здесь договоры заключили уже более 7 тысяч человек. На втором месте Приморье, где оформлено более 6,2 тысячи участков, на третьем месте Сахалинская область более чем с 5,2 тысячи договоров безвозмездного пользования, - отметили в АРЧК ДВ.

Более 5 тысяч земельных наделов передано участкам программы в Якутии, более 3,8 тысячи - в Амурской области, почти 11,3 тысячи - в Магаданской области, около 800 – в ЕАО, более 200 - на Чукотке, добавили в агентстве.

По количеству заявлений по-прежнему лидирует Приморский край – в этом регионе земельный участок хотят получить более 40 тысяч человек. Более 18,8 тысячи заявлений на гектар подано в Республике Саха (Якутия), более 15,8 тысячи - в Хабаровском крае.

В агентстве также отметили значительное снижение количества отказов по заявкам после вступления в силу июльских поправок в федеральный закон № 119, разработанных Минвостокразвития при участии АРЧК ДВ. Всего же с начала правоприменительной практики в закон внесено около 87 поправок.

- Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» – гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро, – неоднократно подчеркивает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Отметим, более 13 тысяч поданных заявок – коллективные. На «дальневосточных гектарах» образовалось уже почти 70 агломераций земельных участков, полученных по федеральной программе, и их количество постоянно растет – теперь граждане предпочитают выбирать свой гектар в местах, где видят уже реальных соседей, благодаря группе ВКонтакте «Дальневосточный гектар: Мы соседи!».

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года – с этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов ДФО. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может выбрать любой гражданин России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет в безвозмездное пользование, далее его можно арендовать или получить в собственность.