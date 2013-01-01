В Поронайске стартует этнофорум «Остров дружбы»

Около 80 человек в возрасте от 16 до 30 лет станут участниками молодежного образовательного этнофорума «Остров дружбы», который пройдет в Поронайске с 3 по 5 ноября.

Форум соберет на своей площадке представителей национальных диаспор и общин, проживающих на территории района, заинтересованных в формировании этнической толерантности, патриотических качеств и развитии личного потенциала.

Программа мероприятия, приуроченная ко Дню народного единства, предоставит возможность участникам узнать об истории государственного праздника, о традициях, культуре и обычаях разных народов, а также поможет раскрыть личные и профессиональные возможности. Для молодежи подготовлены лекции о личностном росте, проектном подходе в решении задач, о создании некоммерческих организаций и их поддержке, а также об областном проекте «Молодежный бюджет».

В программе форума также запланированы просмотр и обсуждение патриотической ленты «Салют-7». Отдельный блок будет посвящен обучению навыкам проектной деятельности. Участники, уже имеющие интересные идеи, смогут приступить к разработке собственного проекта, получить помощь и экспертную оценку. На форуме состоятся встречи с экспертами из областного министерства спорта и молодежной политики, специалистами южно-сахалинского центра молодежных инициатив и членами областного совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Состоится «Остров дружбы» на базе центральной библиотеки Поронайска. Организаторами молодежного события выступают областное министерство спорта и молодежной политики и управление спорта и молодежной политики Поронайского городского округа.

По итогам работы форума все участники будут награждены сертификатами об участии. Проекты, получившие положительную оценку экспертного совета форума, будут профинансированы в 2018 году, а разработчиков наградят дипломами об успешном прохождении образовательной программы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.