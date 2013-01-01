Сахалинцы могут оценить работу судебных приставов с помощью Интернета

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте. Для этого любой пользователь сети Интернет может воспользоваться онлайн-сервисом «Опрос граждан», расположенным на сайте по адресу: www.r65.fssprus.ru, и поставить свою оценку по десятибалльной шкале.

Также сахалинцы имеют возможность оставить свое обращение по конкретному исполнительному производству, выступить с предложением или выразить благодарность в разделе «Интернет-приемная». Каждому обратившемуся посетителю специалистами службы будут даны исчерпывающие ответы и соответствующие комментарии.

С помощью данных методов обратной связи работники управления всегда могут узнать мнение граждан о своей деятельности и своевременно проводить необходимые мероприятия по улучшению качества работы.