Ночью на юге Сахалина произошло землетрясение

На юге Сахалина в ночь на 1 ноября произошло землетрясение. Специалисты зарегистрировали два подземных толчка.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» на сейсмостанции, первый толчок зафиксировали в 04:14, эпицентр находился в 26 км северо-восточнее мыса Крильон. Координаты составили 46,1 северной широты и 142,2 восточной долготы. Глубина очага - 3 км, магнитуда – 3,9. Это почти 4 балла.

Повторный толчок зарегистрировали в том же районе спустя восемь минут. Он был слабее, магнитуда составила 3,1.

По информации сейсмологов, землетрясение не представляло опасности для жителей. Согласно опросам, которые в настоящее время проводят специалисты, толчки ощутили южносахалинцы, живущие преимущественно на верхних этажах.

Читатели сообщают, что «трясло» в Невельском, Корсаковском и Анивском районах. По Невельскому округу данные не подтвердились, по остальным информация проверяется.