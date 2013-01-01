Сахалинские пенсионеры спели и сплясали

В Южно-Сахалинске состоялся первый городской конкурс художественного творчества «Нам года – не беда». 25 дедушек и бабушек на сцене пели, плясали, декламировали стихи и зажигали так, что молодым в зале порой было жарко.

Правда, молодежи в ДК «Родина» в этот день было немного: всего одна дочка и две внучки, остальные работают. Маловато было и других гостей. Поддержать друзей, соседок по дому и даче, а также коллег по клубу увлечений пришли порядка 50 человек. Однако, уверены организаторы, уже в следующем году гостей станет больше. Если все получится, конкурс намерены сделать ежегодным.

От поэзии до частушек, от русских народных танцев до народных корейских. Мероприятие показало, что такой формат встреч среди пожилых людей очень востребован. Южносахалинка Татьяна Пирогова после чтения стихотворения «Дедушкина жена» поделилась, что испытывает небывалый подъем. - Я приехала на Сахалин за мужем военным 40 лет назад из Подмосковья. Да так здесь и осталась. Мужа уже нет, но дети, внуки и правнучка скучать не дают. Да я и сама не заскучаю: то в клубе «Улыбка» на чаепитие соберемся, то в санатории «Аралия» выступаю, то с другими пенсионерами на экскурсию отправимся… А конкурс этот отличный, еще одна площадка, чтобы всем собраться и показать, на что способен, - с улыбкой заметила женщина.