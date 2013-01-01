Лучшее из Кореи: телеканал Arirang TV появился в «Интерактивном ТВ» от Ростелекома на Дальнем Востоке

Ростелеком на Дальнем Востоке начал транслировать корейский телеканал Arirang TV – на кнопке 708 в «Интерактивном ТВ».

Arirang TV – это динамичная Корея во всех ее проявлениях: политика, экономика, спорт, мода, кухня, шоу-бизнес и многое другое.

Arirang TV – национальный корейский телеканал, создающий многообразный и впечатляющий портрет современной Южной Кореи. В программе телеканала – новости, программы о культуре, туризме, моде, красоте, а также музыкальные шоу. Специальные циклы передач посвящены образу жизни, кухне и особенностям Кореи.

- Мы стремимся к тому, чтобы нашим клиентам всегда были доступны лучшие российские и мировые телепрограммы, фильмы и сериалы. И неизменный рост пользователей услуги «Интерактивное ТВ» говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Теперь нашим телезрителям доступен и корейский телеканал Arirang TV, – рассказал Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Телеканал смотрят в 105 странах мира. В «Интерактивном ТВ» он представлен во всех архивных пакетах телеканалов, в пакетах «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой премьерный» и «Твой максимальный», а также в составе пакетов телеканалов услуги «Интерактивное ТВ 2.0». Вещание осуществляется на английском языке с английскими субтитрами.

Интерактивное телевидение – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе более 90 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.

Бесплатный сервис «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до пяти различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставка «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV).

Подробнее о телеканале Arirang TV и его программе можно узнать на сайте www.arirang.com.