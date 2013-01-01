В новом дворе на проспекте Победы в Южно-Сахалинске автохамы губят газон
В Южно-Сахалинске в отремонтированном дворе дома №4 на проспекте Победы автохамы портят газон.
Жильцы запечатлели их на камеру мобильных телефонов и прислали фото в редакцию РИА «Сахалин-Курилы».
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Сначала горожане вели борьбу с таксистом, который повадился наполовину парковаться на газоне. Беседа с водителем результата не дала, тогда жильцы пожаловались руководству фирмы такси, отнесли заявление в администрацию города. Больше автохама с шашечкой в этом дворе не видели.
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Теперь «против шерсти» во дворе паркуется водитель минивэна. Его не заботит тот факт, что двор недавно отремонтировали, а колеса авто могут загубить газон.
Наверняка жильцы накажут и этого автовладельца. Соответствующее заявление отправится в административную комиссию Южно-Сахалинска, вместе с таксистом его привлекут к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Им придется выплатить штраф до 5 тыс. рублей. А если установят, что водитель является еще и должностным лицом, ему придется заплатить до 50 тысяч рублей.
Горожане, ставшие свидетелями подобного пренебрежения правилами благоустройства, могут обратиться с заявлением в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4 и 8).
Напомним, РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения правил дорожного движения и благоустройства сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.
Фото очевидца
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