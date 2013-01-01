В новом дворе на проспекте Победы в Южно-Сахалинске автохамы губят газон

Жильцы запечатлели их на камеру мобильных телефонов и прислали фото в редакцию РИА «Сахалин-Курилы».

Сначала горожане вели борьбу с таксистом, который повадился наполовину парковаться на газоне. Беседа с водителем результата не дала, тогда жильцы пожаловались руководству фирмы такси, отнесли заявление в администрацию города. Больше автохама с шашечкой в этом дворе не видели.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Теперь «против шерсти» во дворе паркуется водитель минивэна. Его не заботит тот факт, что двор недавно отремонтировали, а колеса авто могут загубить газон.

Наверняка жильцы накажут и этого автовладельца. Соответствующее заявление отправится в административную комиссию Южно-Сахалинска, вместе с таксистом его привлекут к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Им придется выплатить штраф до 5 тыс. рублей. А если установят, что водитель является еще и должностным лицом, ему придется заплатить до 50 тысяч рублей.