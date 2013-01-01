Сахалинцы смогут купить автомобили Хорошавина
Московское управление Росимущества готовится выставить на торги автомобили, конфискованные у экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
Речь идет о «Бентли», «Мерседесе» и «Лексусе». Стоимость последнего оценили в 2,5 млн рублей, он имел весьма заметный государственный номер - с001сс. В числе конфискованных авто значилась и «Волга» стоимостью около 2 млн. рублей, которую реставрировали на заводе-изготовителе в Нижнем Новгороде. Но ее в перечне машин, выставленных на аукцион, нет.
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Как сообщается на сайте московского управления Росимущества, наряду с «губернаторскими» автомобилями, с молотка продадут и машину, принадлежавшую сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову.
Авто реализуют на аукционе в электронной форме на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Торги пройдут в соответствии с Порядком реализации конфискованного, обращенного в собственность государства имущества. Вырученные от продажи деньги поступят в федеральный бюджет.
Ознакомиться с формой заявок и сроками проведения торгов можно на официальном сайте Росимущества, территориального управления Росимущества в Москве, на сайтах www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципального имущества» (номера извещений 251017/0003923/01; 301017/0003923/01 и 301017/0003923/02), www.sberbank-ast.ru (номера процедур: SBR012-1710310001; SBR012-1710310002; SBR012-1710310003).
Преференций для приобретения имущества для кого-либо не будет, подать заявку на участие в аукционе сможет любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке. У участников будет возможность увеличить первоначальную стоимость.
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