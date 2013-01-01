Сахалинцы смогут купить автомобили Хорошавина

Московское управление Росимущества готовится выставить на торги автомобили, конфискованные у экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Речь идет о «Бентли», «Мерседесе» и «Лексусе». Стоимость последнего оценили в 2,5 млн рублей, он имел весьма заметный государственный номер - с001сс. В числе конфискованных авто значилась и «Волга» стоимостью около 2 млн. рублей, которую реставрировали на заводе-изготовителе в Нижнем Новгороде. Но ее в перечне машин, выставленных на аукцион, нет.

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Дело Хорошавина

Как сообщается на сайте московского управления Росимущества, наряду с «губернаторскими» автомобилями, с молотка продадут и машину, принадлежавшую сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову.