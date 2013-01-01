Пятилетний сахалинец пострадал в ДТП

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Южно-Сахалинске.

31 октября примерно в 18:30 36-летняя водитель автомобиля Daihatsu Terios Kid ехала по подъездной дороге на дворовую территорию дома №98 на улице Поповича. Внезапно из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть выбежал мальчик. Женщина не успела притормозить.

В результате пятилетний пешеход получил травмы. Он был в одежде ярких тонов со светоотражающими элементами.

Водитель Daihatsu Terios Kid ранее привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данному факту проводится проверка, сообщили в управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.