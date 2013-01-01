Саркис Акопян получит мандат депутата Сахалинской областной Думы

Единоросс Саркис Акопян 1 ноября получит вакантный мандат депутата Сахалинской областной Думы, сообщается на сайте региональной избирательной комиссии.

Глава известной в области строительной компании «Армсахстрой», бывший до настоящего времени депутатом Городской думы Южно-Сахалинска, займет место хирурга из Углегорска Юрия Архарова, который покинул областной парламент, став сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации.

По словам Акопяна, предложение стать депутатом областной Думы стало для него неожиданным.

- Меня вызвали на политсовет партии «Единая Россия», члены партии голосованием решили выдвинуть меня, сказали, чтобы я сложил полномочия депутата Городской думы и переходил на работу в региональный парламент, - рассказал он.

Накануне Акопян официально подал заявление в Городскую думу о сложении полномочий.

Он уже решил, что войдет в состав комитета по бюджету и налогам - в этом комитете депутаты также занимаются межнациональными вопросами, а эта тема ему близка.