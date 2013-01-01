Веганам на Сахалине негде отметить свой праздник

1 ноября мир отмечает День вегана. Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» решил узнать, как любителям растительной пищи живется на Сахалине.

Веганы, по сути, те же вегетарианцы, только придерживаются более строгих принципов. Они не употребляют в пищу не только мясо, рыбу и яйца. Они не едят молоко и молочные продукты, мед и даже желатин. В мире сегодня около миллиарда человек, которые не приемлют пищу животного происхождения. Очень небольшая их часть проживает на Сахалине. Как выяснилось, здесь они испытывают определенные трудности.

Южносахалинка Надежда стала веганом лет пять назад. Решила поправить здоровье и втянулась. Однако обеспечить полноценное питание в областном центре сложнее, чем, к примеру, в Москве или Владивостоке.

- Если в других городах есть специальные заведения для тех, кто придерживается строгих принципов в питании, то у нас таких нет. Конечно, приготовить дома – не проблема, но иногда хочется пойти в ресторан, где тебе могут предложить не только «Греческий» салат, - замечает 36-летняя женщина.

Не поверив в скудность веганского меню в Южно-Сахалинске, мы обзвонили около 15 ресторанов, которые, кстати, на одном из сайтов значатся в топе лучших вегетарианских заведений. Удивительно, что в трети кафе и ресторанов к самому слову «веган» отнеслись с подозрением. - Веган - это кто? Мясо не ест или рыбу? - Нет, для этих у нас вряд ли что есть… - День вегана? Это что, бог какой-то? Эти и похожие ответы звучали в телефонной трубке. Правда, неосведомленность можно списать на то, что на звонки отвечает администратор, а не повар или официант. Но среднестатистический веган, скорее всего, не станет разбираться, кто его «отшил»: нет – так нет. Еще в трети заведений заверили, что могут подобрать для поклонников растительной пищи блюда из основного меню. Это, в частности, два-три салата, каши, овощи на гриле, запеченная тыква. В пяти ресторанах сообщили, что могут приготовить что-то специально по заказу требовательного гостя. Правда, веганы, если и заглядывали к ним, то ничем себя не выдали. Одна из городских кофеен может предложить посетителям вегетарианский кофе с соевым молоком. В другом кафе гостей потчуют вегетарианскими пельменями со шпинатом.

Фото из Инстаграм кафе «Маруся»