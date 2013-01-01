Замминистра строительства уволена из-за срыва программы на Курилах

От занимаемой должности освобождена первый заместитель министра строительства Сахалинской области Наталья Тимошенко. Она курировала, в частности, возведение объектов на Курильских островах. Свое кадровое решение губернатор Олег Кожемяко огласил на совещании, которое было посвящено итогам его рабочей поездки в Южно-Курильский район.

В селе Малокурильском на острове Шикотан глава региона побывал на площадке в районе улицы Студенческой, где успешно возводится арендное жилье. Строительство первых двух трехэтажных монолитных домов на 24 квартиры каждый завершится к Новому Году. В настоящее время в зданиях ведутся отделочные работы, идет монтаж инженерных сетей. В дальнейшем здесь появится целый микрорайон из восьми арендных домов. Проживать в них будут сотрудники бюджетных учреждений, а также несущие службу на острове пограничники.

При этом губернатор отметил - из-за недостаточного контроля со стороны профильного ведомства на островах наблюдается отставание от графика в строительстве социального жилья. Результатом этих и других упущений стала отставка первого заместителя руководителя министерства.