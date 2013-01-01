Морского сообщения с Курилами не будет из-за ремонта теплохода

В ближайшие дни теплоход «Игорь Фархутдинов» отправляется на плановый ежегодный ремонт. Примерно два месяца не будет регулярного морского пассажирского сообщения между Сахалином и островами Итуруп, Кунашир и Шикотан, сообщила пресс-служба правительства области.

Основная нагрузка ляжет на воздушный транспорт. В особенно сложном положении окажутся жители Шикотана. С Кунаширом, где находится аэропорт «Менделеево», остров будут связывать только плашкоут и вертолет. Но такое сообщение из-за переменчивой погоды остается недостаточно надежным. Поэтому шикотанцам будет крайне проблематично выехать на лечение в областной центр и федеральные клиники, в отпуск

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил провести служебную проверку, чтобы выяснить, по чьей вине не был привлечен на линию Сахалин – Курилы еще один теплоход, почему за все это время «Поларис» не обследовала независимая экспертная комиссия.

Он напомнил, что теплоход «Поларис», приобретенный в 2013 году за счет областного бюджета, чтобы сделать морское сообщение с Курилами более регулярным, с прошлого года из-за серьезной поломки находится в порту корейского города Пусан. Вокруг судна 1968 года постройки ведется судебное разбирательство. Обследование должно было дать ответ на ряд вопросов: возможен ли ремонт теплохода и его дальнейшая эксплуатация, насколько велики будут затраты и целесообразны ли они.

- Бездействие органов власти в ситуации, когда люди подолгу не могут выбраться с Курил, недопустимо, и оно будет наказано, - предупредил Кожемяко.