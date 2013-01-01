В сахалинском театре «Ночь искусств» начнется квартирником

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября в Сахалинском международном театральном центре А. П. Чехова состоится квартирник.

Традиция проводить вечера живой музыки и поэзии зародилась в Чехов-центре не так давно: ровно год назад в рамках IV Дальневосточного театрального форума прошел первый литературно-музыкальный вечер.

Девиз акции «Ночь искусств» - «Искусство объединяет» - как нельзя лучше подходит для нынешнего квартирника. Ведь, помимо артистов сахалинского театра, в концерте примут участие островные музыканты, сообщает пресс-служба театра.

- Тема вечера - авторская музыка. Перед зрителями выступят сахалинские коллективы «Экарма» и «Манабозо», а также авторы и исполнители своих песен: музыканты Дмитрий Чернов, Николай Чуприн, Анатолий Балла, Вячеслав Юрьев, Константин Кривец, вокалисты Диана Югай и Ольга Дьяченко. Актриса Чехов-центра Елена Денисова исполнит несколько песен поэтессы и музыканта Лидии Кисенковой, - рассказала режиссер Марина Семенова. - Это уже четвертый квартирник, который мы проводим в Чехов-центре. Каждый раз получается по-разному, но объединяет одно - почти домашний формат мероприятия, который создает особую, уютную, доверительную атмосферу для зрителей.

Квартирник начнется в 19:00. Продолжит «Ночь искусств» в Чехов-центре грандиозное мероприятие «Ночь пожирателей рекламы». Сахалинцы смогут увидеть лучшие рекламные ролики из синематеки Жана Мари Бурсико.

О наличии билетов можно узнать в кассах Чехов-центра по телефонам: (4242) 42-52-62, 30-62-42.