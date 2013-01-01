На Сахалине продавец салона сотовой связи воровал гаджеты

На Сахалине 25-летний продавец-консультант салона сотовой связи попался на краже гаджетов.

Как стало известно, пользуясь служебным положением, молодой человек с мая по сентябрь 2017 года похитил семь флагманских моделей смартфонов. Часть из них он подарил друзьям, а остальные продал за 79 тысяч рублей. Сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли все телефоны, они будут возвращены владельцу. В отношении продавца возбуждено уголовное дело - присвоение или растрата, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.