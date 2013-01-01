В Южно-Сахалинске борются с «приподъездным» таксистом

Водитель фирмы такси «Максим» регулярно оставляет служебное авто на тротуаре у подъезда дома №241 на улице Комсомольской. Жильцы устали от такого парковочного беспредела. Чтобы добраться до подъезда, они вынуждены обходить машину по проезжей части, сложнее всего приходится мамам с колясками.

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SKR против автохамов

О мотивах таксиста можно только догадываться. Возможно, ему просто лень идти до парковки несколько метров. Может, считает себя крутым и всемогущим или попросту не знает правила благоустройства.

Согласно закону Сахалинской области, нарушение решений муниципальных органов власти, а в данном случае имеет место нарушение правил благоустройства, принятых Городской думой, карается штрафами. В первый раз гражданин заплатит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическое лицо – от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года гражданину придется выложить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическому – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке.

РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения правил дорожного движения и благоустройства сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.