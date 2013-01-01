Сахалин поддержал перекрестный год России и Армении

Перекрестный год России и Армении на Сахалине вылился в масштабные Дни культуры одной из самых древних стран мира.

Как рассказал на пресс-конференции перед официальным открытием председатель Ассамблеи народов Сахалина Саркис Акопян, обширная программа рассчитана на четыре дня – с 1 по 4 ноября – и завершится большим праздником в День народного единства на площади Победы областного центра. Организаторы пообещали научить горожан освоить национальные музыкальные инструменты и танцевать танец победителей «Кочари».

- Организация подобных мероприятий существенно облегчается при поддержке регионального правительства и мэрии Южно-Сахалинска. Дни культуры Армении на Сахалине должны стать еще одной демонстрацией единства двух народов, - отметил глава Ассамблеи.

Украшением нынешних Дней культуры должны стать и выступления двоих именитых гостей – профессоров Московской консерватории им. Чайковского – Гаянэ и Сурена Ахназарян. Семейная пара выступит на гала-концерте в Доме культуры «Родина». Причем глава семейства предложит зрителям классическую программу: аккомпанировать скрипачу будет его супруга, а сама она будет солировать в совместном концерте с Южно-Сахалинским городским камерным оркестром, которым руководит средний сын творческой пары Тигран Ахназарян. Кстати, именитые гости уже провели несколько мастер-классов с юными островными музыкантами и их педагогами. Как рассказал Сурен Ахназарян, нынешнего концерта он ждал 45 лет. В 1972 году на Сахалине проходили аналогичные Дни культуры Армении. И музыкант до сих пор хранит грамоту Сахалинского обкома партии. - Остров изменился принципиально. 45 лет назад Южно-Сахалинск был типичным провинциальным городом, а сейчас здесь все поражает: идет большая стройка, появилось много новых стильных зданий. Не может не радовать и появление единственного на Сахалине малого симфонического оркестра, худруком которого является наш сын. Очень приятно слышать лестные отзывы о коллективе, - поделился профессор. Вопрос о возможном большом семейном концерте может иметь продолжение. По словам гостя, в семье трое сыновей – дирижер, пианист и виолончелист. Однако из-за плотного гастрольного графика они редко собираются вместе. Но если появится соответствующий повод и последует приглашение, то, возможно, сахалинцы услышат семейный квартет.

Дни культуры Армении счастливо совпали еще с одним знаменательным событием. По инициативе известного писателя-краеведа Константина Гапоненко в Южно-Сахалинске появится мемориальная доска видному советскому деятелю Анастасу Микояну. На его открытие приехал его внук Владимир Микоян. По его словам, памятный знак станет вторым в России в честь его выдающегося деда. В Москве он установлен на здании Министерства торговли СССР, которым Анастас Иванович руководил несколько десятилетий. В областном центре мемориальная доска – на бывшем здании объединения «Сахалинрыба», позднее Тихоокеанского Внешторгбанка. Именно с его ступенек в 1954 году Анастас Микоян выступал перед горожанами. После небольшого рассказа главы Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева стало понятно, как много еще белых пятен в образовании среднестатистического человека. Оказалось, что с 1924 года Микоян был председателем комитета по делам Сахалина и Камчатки. Затем он во время войны был членом ставки Верховного главнокомандования, после войны назначен зампредом Совнаркома СССР, а в качестве наркома курировал ряд отраслей. На Сахалин первый раз Микоян прилетел по поручению Сталина в сентябре 1945 года. - Он должен был изучить вопрос, что местные предприятия могут дать стране и как военное командование обращается с японским населением. О ситуации Микоян должен был ежедневно докладывать Сталину шифровками, - рассказал Сергей Пономарев. О заслугах Микояна в развитии экономики СССР известно довольно много. Но рассказ его внука о государственном деятеле как человеке открыл Микояна совсем с другой стороны. Например, факт о том, что его 18-летний сын погиб под Сталинградом. Он ушел со школьной скамьи в училище и рвался на фронт. А так как незадолго до этого в воздушном бою был сбит старший сын Микояна, то командование училища отказывало молодому парню в его просьбах. - Эта проклятая фамилия мешает мне быть на фронте. Тогда дед позвонил в военное ведомство и дядю отправили на фронт. Меня назвали в его честь. Четверо сыновей Анастаса Ивановича связали жизнь с авиацией, а младший – это мой отец – стал политологом и журналистом, доктором исторических наук. По стопам великого деда не пошел никто. Может быть, это и хорошо. Это должен быть или суперполитик, или не иметь ничего общего с этой профессией, - поделился внук. Владимир Микоян запомнил деда как глубокого любознательного человека с отличным чувством юмора. Вся семья по субботам и воскресеньям собиралась на загородной даче, на которой постоянно жил дед. Причин для отсутствия быть не могло. - К сыновьям он был чрезмерно строг: боялся, что они будут пользоваться фамилией. Отцу как-то предлагали работать в корпункте в США, но дед его не пустил. Он был уверен, что другие оценят это продвижение как влияние деда. К внукам, слава богу, относился мягче. Но существовали неписаные правила поведения. К концу жизни он очень потеплел, поняв, что дети состоялись как личности, не прибегая к магии фамилии, - поделился воспоминаниями Владимир Микоян.

Видимо, самоирония у него тоже генетическая. Он заметил, что природа отдохнула на втором и третьем поколении семьи. Если бы был жив дед, то, по мнению внука, критики досталось бы всем. Не можем судить о справедливости его слов, но сам Владимир Микоян 18 лет проработал в МИД СССР, затем представлял интересы зарубежного бизнеса в России и Торговую палату России в Западной Европе. Как справедливо заметил вице-президент Союза армян России Герман Ананянц, в силу многих причин (в том числе и по принадлежности к православной вере) армянам очень легко адаптироваться к российской среде. - Мы единственный народ в мире, у которого два президента – Владимир Путин и Серж Саргсян. Возмущает, когда мои соотечественники говорят, что у них две Родины – первая – Армения, вторая – Россия. Меня это бесит: они обе первые, - поделился Герман Ананянц. Он уверен, что Арам Хачатурян – советский композитор, но национальности армянин. Как и Иван Баграмян. У Армении нет маршалов и не может быть в силу многих объективных причин. Он великий советский маршал с армянскими корнями. Или Самвел Кочарянц. Его имя известно не многим в силу его профессии. Он был конструктором советской водородной бомбы мощностью 57 мегатонн. После ее появления США были вынуждены немного поумерить амбиции в этой сфере. Кстати, по информации Германа Ананянца, 1 млн 750 тыс. армян являются гражданами России и еще примерно 400 тыс. человек постоянно проживают здесь по разным законным основаниям. Как признался гость, в качестве вице-президента Союза армян России он вынужден приезжать туда, где плохо и нужно разбираться в каких-то проблемах.