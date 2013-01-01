Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от Ростелекома

Ростелеком предоставляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании: установить и настроить камеру абонент может самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

«Видеонаблюдение» от Ростелекома – это готовое коробочное ОТТ-решение , которое включает цифровую HD-видеокамеру2 с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:

• интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть Интернет;

• личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от Ростелекома, установленных в разных помещениях или даже городах;

• облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период до 7 дней;

• автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);

• принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).