Компьютерный ликбез для пенсионеров открыт в Южно-Сахалинске

Общественный совет при администрации Южно-Сахалинска запустил 1 ноября проект компьютерного ликбеза «Мобильная академия для старшего поколения». Первопроходцами его стали члены местной организации инвалидов «Эдельвейс», рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» Светлана Швец, председатель Общественного совета, член Общественной палаты Сахалинской области.

Замысел авторов проекта – научить пожилых людей пользоваться электронными услугами при оплате счетов за ЖКХ, электроэнергию, для получения различных справок и др.

Группа из 6 человек на первом уроке познакомилась с основами пользования Интернетом и мессенджерами, узнала, что такое портал госуслуг, что такое учетная запись и как ее регистрировать.

Курс обучения составляет 3 урока, рассказала Светлана Швец. Набрано 3 группы из членов «Эдельвейса». Следующие занятия для них организуют в помещении самой общественной организации, для удобства обучающихся. После них за парты могут сесть члены городского Совета ветеранов, руководство организации уже проявили интерес к новому начинанию.

– Партнерскую поддержку нашему проекту оказала телекоммуникационная компания МТС, – отметила Швец. – Совместно с ней мы также планируем подготовить волонтеров из числа студентов СахГУ, которые помогут людям старшего возраста осваивать компьютер.