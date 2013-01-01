Сахалинцев приглашают на гору Юнона

Сахалинцев 12 ноября приглашают взобраться на гору Юнона.

Участников похода ждут на площади Победы в Южно-Сахалинске в 08:30. В 09:00 запланирован отъезд в сторону Пригородного. Автобусы доставят путешественников к подножию горы Юнона, откуда они пешком поднимутся наверх.

Как отмечают организаторы, сверху открывается красивая панорама.

Запись на автобус – до 10 ноября. Стоимость поездки - 300 рублей в обе стороны.

Записаться и оплатить нужно заранее. В случае неявки деньги не возвращаются.

Деньги за автобус приносить лично по адресу: ул. Ленина, 329б - 47 или перечислять на карту Сбербанка: 4276 5000 2824 6344 NINA KASSOVA.

Приглашаются все желающие. Дети до 18 лет - в сопровождении взрослых. С собаками запрещено.

С собой нужно взять перекус на день, горячий чай, одежду по сезону.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 914 746 1268, Нина.

Если будет плохая погода, поход переносится на 19 ноября, сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Адреналин».