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1 ноября 16:04 / Туризм / Горный воздух / цены  

«Горный воздух» рассказал об изменении цен на предстоящий сезон

Сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» представил тарифную сетку на сезон 2017/18 года. Она утверждена приказом директора и в ноябре будет передана агентам, сообщает пресс-служба СТК.

Для тех, кто просто гуляет и дышит горным воздухом, хорошая новость – разовый проход с возвратной красной картой (прогулочный, то есть без снаряжения) подешевел и теперь стоит 120 рублей как в будние, так и выходные дни.

Для катающихся стоимость разового подъема также снижена в будние дни до 120 рублей. Тариф действует на всех канатных дорогах комплекса. При подъеме в кабинках на трассе «Запад» до средней площадки и при пересадке до верхней станции в течение 30 минут – тариф «Сквозной» (без дополнительных списаний).

В праздничные и выходные дни разовый подъем будет стоить 150 рублей. Условия те же.

Для школьников разовый подъем всегда будет стоить 75 рублей (при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта и справки из школы). Студентам тот же подъем обойдется в 100 рублей (клиент должен показать паспорт и студенческий документ очной формы обучения).

Для инвалидов 2-й и 3-й групп (при предъявлении справки об этом статусе и паспорта) разовый подъем в любой день будет стоить 75 рублей, для членов многодетных семей – такая же стоимость.

Пресс-служба отмечает, что тарифы для льготников действуют в течение всего зимнего сезона вне зависимости от дня недели. Билеты приобретаются только в кассах комплекса.

Безлимитный тариф «5 часов» в течение дня будет стоить 750 рублей, «Дневной» - 1500 рублей (с 9:00 до 22:00, момент активации – не позднее 16:00).

Безлимит на два дня будет стоить 2800 рублей, на три дня – 3900 рублей. Период, в течение которого могут быть использованы дни катания, – неделя с момента активации.

Безлимитный тариф на пять дней будет стоить 6000 рублей. Коридор использования услуги – 10 дней. При этом по данному тарифу гости могут воспользоваться программой «Единый ски-пасс» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и кататься на курортах Японии («Русуцу», Хоккайдо), КНР («Ванлунь») и Южной Кореи («Вивальди Парк») с существенными преференциями и льготами.

Сезонный безлимит на катание зимой 2017/18 года будет стоить 36 тыс. рублей, однако его можно купить дешевле – «Горный воздух» объявит о скидках чуть позже. Сезонный ски-пасс также можно использовать при катании на курортах-партнерах.

Бесплатными подъемами на «Горный воздух» в новом сезоне могут пользоваться пенсионеры, инвалиды 1-й группы с одним сопровождающим, дети-инвалиды 1-3-й групп до 17 лет, дети ростом до 125 сантиметров, все члены многодетных семей.

Кроме того, для любителей вечерних катаний в этом году комплекс будет работать на час дольше, до 22:00.

Пресс-служба комплекса также сообщает, что в этом сезоне между проходами будет установлен тайминг – во избежание использования одного ски-пасса несколькими людьми.

Теги  Цены Горный воздух Горнолыжный спорт Сноуборд

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