Сахалинская «Виктория» стала дипломантом фестиваля «Храним наследие России»

Южно-Сахалинский образцовый хореографический ансамбль «Виктория» стал дипломантом I степени IV Всероссийского фестиваля-конкурса русского народного танца «Храним наследие России», который проходил 27-29 октября в городе Орел.

В марте ансамбль стал обладателем Гран-при III областного фестиваля-конкурса народного танца «Потешные заковырки». По итогам фестиваля коллективу выпала честь представить Сахалин на всероссийском уровне.

Традиционно фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Участниками стали хореографические коллективы и солисты школ искусств, средних специальных и высших учебных заведений искусств и культуры, а также любительские коллективы со всей России.

Сахалинский хореографический коллектив, который в 2014 году получил звание образцового, — постоянный лауреат российских и международных конкурсов. «Викторию» на базе южно-сахалинского Дворца детского (юношеского) творчества в 2001 году создала Оксана Бородушкина — бессменный руководитель и единственный педагог ансамбля. В коллективе занимаются около 100 детей 5-17 лет. Основу репертуара составляют русские народные танцы, сообщает пресс-служба областного центра народного творчества.