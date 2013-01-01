В Южно-Сахалинске разыскивают 21-летнюю жительницу Шахтерска

— Лида жила и работала в Южно-Сахалинске, — рассказала её мама. — В последний раз выходила на связь в субботу, 28 октября. По телефону сообщила мне, что отправляется на прогулку в лес, куда-то в район «Горного воздуха».

По словам женщины, связь с дочерью она поддерживала постоянно: всегда знала, где находится и с кем.

— Мы написали уже два заявления в полицию: одно — в Углегорске, второе — в Южно-Сахалинске. Пока никаких результатов. Вот уже пятый день места себе не нахожу: моя дочь не могла исчезнуть, не поставив меня в известность.

Никто ничего не знает, уверяет мама: ни коллеги на работе, ни самые близкие друзья. В социальную сеть со странички Лиды, по словам женщины, выходит молодой человек, с которым девушку связывают близкие отношения.

Лидия Васильевна Зеленюк 1996 года рождения была одета в бежевое пальто из болоньи, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, сообщите в полицию по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648 или поисковикам по номерам, указанным на фото.