Сахалинские ветераны состязались в военно-прикладном троеборье

Спартакиада по военно-прикладному троеборью прошла в Южно-Сахалинске в преддверии Дня согласия и примирения, который ежегодно отмечается в стране 7 ноября.

Проявить себя вызвались дети и участники войны из Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска. В их числе - представительница прекрасного пола Антонина Мурая. Соревнования проходили на двух площадках – на базе южно-сахалинской детско-юношеской спортивной школы №3 и школы по греко-римской борьбе. Участники войны состязались в стрельбе из пневматического оружия, выявляли лучших в шашках и шахматах.

Уверенным победителем в стрельбе в классическом стиле на расстоянии 10 метров стал южносахалинец Владимир Сичкарь. Серебряную награду получил самый пожилой участник спартакиады – 98-летний спортсмен-разрядник Николай Наумов из Анивы. На третьем месте – Александр Соколов из областного центра и холмчанин Василий Стонт. Они набрали одинаковое количество баллов.

В шахматных поединках отличились Наумов, Стонт и Соколов. К слову, Наумов поразил судейскую коллегию и отменной игрой в шашки. Это позволило ему по итогам троеборья стать абсолютным победителем. Серебряную награду завоевал Соколов, бронзу взял Сичкарь. Им вручили памятные подарки.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» главный судья соревнований, федеральный арбитр по шахматам и футболу Виктор Чуйко, в числе участников спартакиады были и «дети войны» - южносахалинки Тамара Горагина, Тамара Антогина и анивчанин Владимир Попов. Они соревновались вне конкурса, показали отменные результаты.

- Спартакиада участников и «детей войны» проходит в Южно-Сахалинске уже пятый раз. В организации и проведении мероприятия нам активно помогают представители Городской думы, управления по физической культуре и спорту, а также руководители и тренерские советы школ и др. Мы благодарим их за чуткость и сыновью заботу о ветеранах войн, - отметил Чуйко.