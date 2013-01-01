Центр внимания. Выпуск 1 ноября

Шокирующее убийство в областном центре. В переулке Мостовом, между железнодорожными путями и заброшенным цехом обнаружено тело мужчины с перерезанным горлом.

И сразу после посещения Южно-Курильского района Губернатор Олег Кожемяко освободил от должности первого заместителя министра строительства Наталью Тимошенко. Одним из направлений ее деятельности была реализация Курильской программы.

66 бизнесменов из Японии завершили свой визит на Курильские острова. За несколько дней они побывали на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Вместе с российскими чиновниками и предпринимателями они обсудили совместные планы и перспективные начинания.

Сразу 2 землетрясения ощутили жители юга Сахалина. Земные толчки произошли в 4 часа утра 1 ноября. Промежуток между ними не превысила 8 минут.

На что потратить бюджетные деньги? Этот вопрос решили жители Новоалександровска, сел Дальнее и Березняки. Одни захотели детскую площадку, другие - хоккейный корт, а третьи - освещение. Все мечты воплотились в реальность благодаря программе инициатированного бюджетирования. На каждый проект предусмотрено до 3 миллионов рублей.

Ход уборочной кампании

В этом году Сахалинская область на 75-80 % обеспечит себя овощами. Об этом рассказали на совещании в островном минсельхозе.

В память о погибших

Памятную табличку с именами погибших летчиков самолета-разведчика ТУ-16 Р установили островные поисковики. Катастрофа произошла в 85-ом году в Поронайском районе, на горе Оловянной. Все семь человек, находившихся на борту, погибли. Почтить память летчиков из Кемерово приехал брат одного из членов экипажа Сергей Хайретдинов. На месте трагедии побывал Евгений Коньков.

Дни армянской культуры

Музыка, куклы и национальные блюда. На Сахалине начались дни армянской культуры. Сейчас в Доме культуры «Родина» проходит большой концерт национальной музыки.

Эвенкийская экспозиция в музее

Бисерные повязки и костяные обереги. В Поронайском краеведческом музее открыли новую экспозицию, посвященную эвенкам. Часть экспонатов привезли с материка, некоторые новоделы заказали в сувенирном цехе Поронайска.

Чемпионат по танцевальному спорту

В Москве завершился открытый Чемпионат России по танцевальному спорту. На паркете встретились более 3700 спортсменов. Шёл двойной зачёт: Кубок России среди федеральных округов и международный турнир серии «Гранд слэм». Воспитанники сахалинского танцевального клуба «Дан-класс» Яков Предко и Полина Астахова, а также Евгений Мошенин и Дана Спицына стали серебряными призёрами турнира в категориях «Молодёжь» и «Взрослые».

Чемпионат по плаванию

А в Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Сахалинские пловцы выступили триумфально, завоевали 51 медаль. Помимо наград островитянам удалось установить новые рекорды области, выполнить нормативы мастера и кандидатов в мастера спорта, получить путёвки на первенство и Чемпионат России.

Национальная одежда Кореи

Примерить на себя национальный корейский костюм ханбок и прогуляться по традиционной деревне. Желающим отдохнуть в Южной Корее, предложат интересные туристические маршруты. Об этом подробнее в рубрике «Наши соседи».