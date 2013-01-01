Из кадетской школы Южно-Сахалинска «эвакуировали» 23 человека

Сахалинские пожарные потренировались в спасении людей в кадетской школе областного центра.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», по замыслу пожарно-тактического учения «возгорание» произошло в одном из кабинетов школы на втором этаже. Затем «огонь» распространился на другие помещения, коридор и крышу. В первую очередь пожарные должны были вывести на свежий воздух всех находившихся в здании людей.

Прибывшие к месту по второму номеру вызова (в этом случае выезжают расчёты всех пожарных частей Южно-Сахалинска) огнеборцы немедленно приступили к боевому развёртыванию. Руководитель тушения уточнил у администрации учебного заведения число людей, не сумевших покинуть здание самостоятельно. Выяснилось, что в школе остаётся более 20 человек.

Звенья газодымозащитной службы проникли в здание с разных сторон, чтобы найти пострадавших в максимально короткое время. Причём заходили пожарные в школу как через входные двери, так и через окна второго этажа, используя трёхколенные лестницы. Сначала были обследованы помещения, в которых наблюдались сильное задымление и высокая температура, а уже затем всё остальное здание. Такая очерёдность работ объясняется тем, что именно в задымлённых местах человек может прожить без помощи очень ограниченное время.

- План данного учения был подготовлен на основе самого негативного сценария развития событий. Дело в том, что, по действующим нормам, отделка пути эвакуации в школах выполняется негорючими материалами, что делает практически невозможным распространение огня на значительную площадь. Однако тренироваться лучше именно по самому сложному сценарию. Полученные в этом случае навыки позволят пожарным уверенно действовать в любой обстановке в случае пожара на подобном объекте, - рассказал руководитель учений, замначальника службы пожаротушения МЧС России по Сахалинской области Алексей Перешеин.

Пожарные сумели отыскать и вывести на свежий воздух 23 человека, находившихся в школе. При эвакуации из зоны задымления они использовали спасательные устройства, которые позволяют проводить людей через участки с непригодным для дыхания воздухом. Всего к учению привлекались 35 человек личного состава Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны и 5 единиц техники. Кроме того, были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда им. Полякова и экипаж скорой медицинской помощи. Главное управление МЧС России по Сахалинской области благодарит директора кадетской школы Южно-Сахалинска Елену Мойсак за предоставленную возможность проведения практических мероприятий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.