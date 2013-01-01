Публичные слушания по изменению генплана Южно-Сахалинска начались с Березняков

В Южно-Сахалинске начинаются публичные слушания по изменению генплана городского округа.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», первая встреча состоялась в селе Березняки. Они пройдут во всех населенных пунктах муниципального образования и 9 ноября завершатся в Южно-Сахалинске в ГДК «Родина». По словам замначальника городского департамента архитектуры и градостроительства Людмилы Мусохрановой, корректировка действующего с 2012 года генплана вызвана изменениями в социально-экономической жизни. В связи с этим возникает необходимость отразить в документе новые объекты. В частности, нужно внести информацию о размещении на карте территории опережающего развития, сети газопроводов, линий электропередачи и других объектов областного и местного значения, а также данные об изменении границ города. Эту работу выполнило ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» из Новосибирска. На публичных слушаниях выступает представитель компании Светлана Аникина.

Новым документом не предусмотрены глобальные изменения на территории Березняков. Речь идет только об упорядочении зонирования жилой и общественно-деловой застройки, зоны рекреации. Единственное, но важное замечание, которые высказали жители, касалось их несогласия со строительством проезда в районе большой зеленой зоны и озера восточнее сельской школы. Мнение людей было учтено. Природный уголок останется без изменений. Таким образом, в целом жители согласились с изменениями в генплане.

Людмила Мусохранова отметила, что большая часть вопросов носила все же частный характер. Люди спрашивали о границах конкретных земельных участков, интересовались строительством перехода через железнодорожные пути, необходимого для связи старой и новой частей села. По словам специалиста, подобные проблемы решаются в рамках другого документа - проекта планировки, который создается только на основе утвержденного генплана. Работа над проектом планировки территории Березняков начнется уже в следующем году также при участии жителей.

График проведения публичных слушаний о внесении изменений в генплан опубликован на сайте городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии.