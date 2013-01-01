На Сахалине по факту обнаружения мужчины с перерезанным горлом возбудили уголовное дело
В Южно-Сахалинске по факту обнаружения мужчины с перерезанным горлом возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в сахалинском следственном отделе на транспорте, труп обнаружили на территории транспортного предприятия, расположенного у железнодорожных путей в переулке Мостовом. Участок огорожен забором не по всему периметру, поэтому местные жители часто ходят через него.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются личность погибшего и лица, причастные к преступлению.
Напомним, труп мужчины на вид 50-60 лет с ножевыми ранениями шеи был обнаружен утром 1 ноября. По словам очевидцев, он лежал в луже крови.
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