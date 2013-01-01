На Сахалине по факту обнаружения мужчины с перерезанным горлом возбудили уголовное дело

В Южно-Сахалинске по факту обнаружения мужчины с перерезанным горлом возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в сахалинском следственном отделе на транспорте, труп обнаружили на территории транспортного предприятия, расположенного у железнодорожных путей в переулке Мостовом. Участок огорожен забором не по всему периметру, поэтому местные жители часто ходят через него.