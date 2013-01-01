Семья погорельцев в Южно-Сахалинске просит о помощи
Семья погорельцев в Южно-Сахалинске нуждается в помощи. 29 октября из-за пожара они лишились крыши над головой, а также мебели, техники и всей одежды.
Ирина Бурик рассказала РИА «Сахалин-Курилы», что в Южно-Сахалинск переехала с семьей по программе переселения из охинского села Колендо в 2005 году. Им предоставили домик БКМ на улице Тенистой в районе Грушевого сада. Рядом поселились соседи по селу. Именно они и помогли семье в трудную минуту, тем более что опыт был: в последние годы здесь сгорели еще три БКМ.
Пожар начался примерно в 16:30. Дома находились 18-летняя дочь Александра и сын Иван, которому 3,5 года. Взрослые были на работе, причем Ирина вышла на службу не в свою смену. Женщина готова была смениться, когда раздался звонок из дома.
- Дочь сообщила, что находилась в ванной, когда увидела, что провода вентиляции раскалились и задымились. Она скинула мне короткое видео происходящего. Схватила брата, и они в одеяле, шортах, майке выскочили на улицу. Соседи приютили их до моего приезда, - рассказала Ирина.
Сама она на месте была уже минут через 10. Пожарные приехали достаточно быстро. Однако машина оказалась пустой. Соседи говорят, такая же ситуация была и на предыдущих пожарах. В результате «пожарка» уехала заправляться водой, было потеряно еще около 15-20 минут. Крыша тем временем выгорела, сильно пострадали и комнаты, соседствующие с ванной.
Уже после того, как дети покинули дом, дочь вспомнила, что забыла вытащить из аквариума любимца семьи – королевского питона Бастиана, который жил с ними три года. Животное погибло.
Семья временно поселилась у соседей, которые сейчас находятся в отпуске. Друзья, пытаясь хоть как-то помочь погорельцам, раскидали по группам WhatsApp объявления с просьбой не оставить в беде.
- Я настолько благодарна всем людям, которые нам помогают. Приносят вещи, некоторые даже специально покупали новые! Благодаря этому младший сын уже одет. Нам также переводят деньги - приходят оповещения о поступлении и 200 рублей, и больше. Кто-то перевел нам 20 тысяч! Слезы наворачиваются на глаза, оказывается, столько неравнодушных людей вокруг. Спасибо вам огромное! – обращается женщина ко всем, кто откликнулся.
Между тем только на восстановление крыши семье потребуется 300 тыс. рублей. Сделать это необходимо до снега. Семья Бурик обращается к сахалинцам с просьбой о помощи. Можно направить денежный перевод на карту Ирины, она привязана к номеру 89241809223. Нужны также строительные материалы – доски, шифер и пр.
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