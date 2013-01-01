Семья погорельцев в Южно-Сахалинске просит о помощи

Семья погорельцев в Южно-Сахалинске нуждается в помощи. 29 октября из-за пожара они лишились крыши над головой, а также мебели, техники и всей одежды.

Ирина Бурик рассказала РИА «Сахалин-Курилы», что в Южно-Сахалинск переехала с семьей по программе переселения из охинского села Колендо в 2005 году. Им предоставили домик БКМ на улице Тенистой в районе Грушевого сада. Рядом поселились соседи по селу. Именно они и помогли семье в трудную минуту, тем более что опыт был: в последние годы здесь сгорели еще три БКМ.

Пожар начался примерно в 16:30. Дома находились 18-летняя дочь Александра и сын Иван, которому 3,5 года. Взрослые были на работе, причем Ирина вышла на службу не в свою смену. Женщина готова была смениться, когда раздался звонок из дома.

- Дочь сообщила, что находилась в ванной, когда увидела, что провода вентиляции раскалились и задымились. Она скинула мне короткое видео происходящего. Схватила брата, и они в одеяле, шортах, майке выскочили на улицу. Соседи приютили их до моего приезда, - рассказала Ирина.

Сама она на месте была уже минут через 10. Пожарные приехали достаточно быстро. Однако машина оказалась пустой. Соседи говорят, такая же ситуация была и на предыдущих пожарах. В результате «пожарка» уехала заправляться водой, было потеряно еще около 15-20 минут. Крыша тем временем выгорела, сильно пострадали и комнаты, соседствующие с ванной. Уже после того, как дети покинули дом, дочь вспомнила, что забыла вытащить из аквариума любимца семьи – королевского питона Бастиана, который жил с ними три года. Животное погибло.