В Южно-Сахалинске 4 ноября ограничат движение транспорта

Движение транспорта в Южно-Сахалинске в связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства будет ограничено.

В пятницу, 3 ноября, с 20:00 до 16:30 4 ноября запрещено оставлять транспортные средства по обеим сторонам улицы Горького на участке от улицы Емельянова до Компроспекта, на Компроспекте - от улицы Горького до Комсомольской, а также на Комсомольской - от Компроспекта до Хабаровской.

В субботу, 4 ноября, с 09:30 до 12:30 во время праздничных мероприятий перечисленные участки дорог будут закрыты для движения. А с 12:30 до 16:30 проезда не будет по улице Горького, от южной части площади Победы до улицы Емельянова, а также по улице Священномученика Иллариона Троицкого, от въезда на территорию лыжной базы «Спартак» до улицы Горького.

Кроме того, до 5 ноября ограничен доступ на парковку, расположенную рядом с храмом на площади Победы, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.