Житель Южно-Курильска упал с трехметровой высоты в порту

Житель Южно-Курильска упал с трехметровой высоты и получил перелом шейки бедра, следствие проводит проверку в отношении работодателя.

49-летний курильчанин работал водителем в компании «Труд». Во время погрузочных работ в порту он упал на бетонную поверхность. Пострадавшего срочно госпитализировали в Южно-Курильскую центральную районную больницу, а позже перевели в Сахалинскую областную клиническую больницу.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по факту несчастного случая проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц АО ЮКФ «Труд» на предмет нарушения правил техники безопасности.