Несовершеннолетняя сахалинка забралась к соседям через балкон и обокрала их

16-летняя сахалинка подозревается в краже гаджетов у соседей.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, днем 31 июля девушка предложила 12-летней знакомой забраться к соседям через балкон и что-нибудь украсть. После чего перелезла на соседний балкон и зашла в квартиру - балконная дверь была открыта. В гостиной она нашла ключ, открыла входную дверь и впустила малолетнюю подельницу.

Она похитила два сотовых телефона, которые впоследствии подруги поделили.

В отношении 16-летней сахалинки возбуждено уголовное дело.