На Сахалине завершается сезон дачных поездов

Пассажирская компания «Сахалин» 10 ноября закрывает работу поездов дачного направления.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», поблагодарить своих клиентов за то, что они пользовались их услугами, в компании решили при помощи акции. По ее условиям будут выбраны три победителя.

- Мы любим и ценим наших пассажиров, многих из них мы знаем в лицо. Для них мы подготовили приятные и полезные подарки, - рассказал начальник пассажирского отдела «Сахалина» Алексей Рокотов.

Акция пройдет 5 ноября. Поезд по маршруту Южно-Сахалинск – Новодеревенская отправится в 08:05. В пути и состоится акция. Помимо основных призов, каждый пассажир получит индивидуальный сувенир. Также 10 ноября в пригородном поезде Холмск – Николайчук каждого пассажира ждут подарки от компании.

- Вообще ноябрь у нас богат на акции. Помимо закрытия дачных маршрутов, для наших пассажиров готовим еще несколько. О них мы сообщим дополнительно, - добавил Алексей Рокотов.

Уже сегодня у каждого пассажира появилась возможность вместо межобластного вагона отправиться в путешествие в комфортабельном купе. Акция «На класс выше» действует на маршруте Южно-Сахалинск – Ноглики. Причем победителя определит компьютер.

Также теперь при покупке билета на трансфер до аэропорта областного центра пассажиры получат купон. Каждая седьмая поездка станет бесплатной. Дополнительно получить информацию можно по телефону 8-800-234-19-11, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».