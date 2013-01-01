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1 ноября 18:09 / Экономика и бизнес / транспорт / самолеты  

Линии сближения

Взгляд с высоты

После введения в эксплуатацию нового аэропорта на острове Итуруп (это долгожданное событие состоялось в сентябре 2014 года) местные жители надеялись на бесперебойное авиасообщение с Южно-Сахалинском. Ведь на протяжении 7 лет строительство этого стратегически важного объекта сопровождалось обещаниями, что многочасовые, а то и многодневные задержки авиарейсов останутся в прошлом. Мол, новый аэропорт, получивший название «Ясный», в отличие от оставшегося нам после исхода японцев «Буревестника», оснащен современным навигационным оборудованием, поэтому туманы, которые частенько окутывают острова, теперь не преграда для обеспечения безопасности полетов. Однако часто летающие в данном направлении пассажиры в этом плане особых изменений пока не ощутили.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Вячеслава Власенко, дело в том, что монтаж современного курсоглиссадного (навигационного) оборудования только-только завершился и в настоящее время тестируется.

– Сейчас идет процесс оформления документации, после чего оборудование будет введено в эксплуатацию, и это позволит осуществлять взлет-посадку самолетов в условиях низко осевшего тумана, – объясняет Вячеслав Власенко. – То есть, летчики получат возможность лучше ориентироваться в пространстве.

Новым навигационным оборудованием оснащается в настоящее время и аэропорт «Менделеево» в Южно-Курильске на острове Кунашир. Тем не менее, определение «всепогодный аэропорт» не означает, что даже при штормовом ветре воздушным судам будет разрешено заходить на посадку. Существуют нормы безопасности полетов, которые никто не отменял.

В текущем году региональные власти приняли решение создать соответствующую инфраструктуру для приема воздушных судов на Шикотане и Парамушире. И если в Северо-Курильске вертолетная площадка уже давно эксплуатируется, чтобы доставлять жителей самого отдаленного от областного центра района в соседний Петропавловск-Камчатский, то шикотанцы услугами авиатранспорта стали пользоваться только в текущем году. До этого транспортная доступность обеспечивалась только при помощи плавсредств.

– В бюджете текущего года предусмотрены средства на проектирование двух взлетно-посадочных полос на Парамушире и Шикотане, – говорит замминистра. – Пока логистика доставки пассажиров с того же Парамушира до Южно-Сахалинска очень неудобная, поскольку приходится делать круг через Петропавловск-Камчатский, Хабаровск или Владивосток. Хотя недавно и был запущен прямой рейс из Южно-Сахалинска до Камчатки, тем не менее, в скором времени самолеты будут садиться непосредственно в Северо-Курильске. Для этих целей предусмотрено приобретение двух самолетов DHC6-400 канадского производства, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя при эксплуатации авиакомпанией «Аврора».

Также в перспективе прямой рейс свяжет и Шикотан с областным центром, пока же на этой линии работает вертолет, доставляющий пассажиров сначала до Южно-Курильска, а оттуда уже до Южно-Сахалинска. Такая транспортная цепочка введена недавно и дорого обходится региональной казне. Но несмотря на это воздушное сообщение с использованием винтокрылых машин прерываться не будет, пока на Шикотане и Парамушире не появятся новые взлетно-посадочные полосы. На первом этапе их предполагается строить с грунтовым покрытием, что для такого типа воздушных судов вполне допустимо. А со временем планируется довести аэропортовую инфраструктуру до уровня «всепогодного аэропорта»: асфальтировать ВПП, оснастить современным навигационным оборудованием и построить здание аэровокзала. Первые самолеты на Парамушире и Шикотане должны совершить посадку уже в конце 2019 года.

По морям, по волнам

Наряду с развитием воздушной сети между Сахалином с островами Курильского архипелага, не останется без должного внимания и морское сообщение. Сегодня оно осуществляется лишь одним судном «Игорь Фархутдинов». Приобретенный несколько лет назад прежним составом регионального правительства «Поларис» решено вывести из эксплуатации и отправить в утиль – корабль старый, агрегаты постоянно выходят из строя, а ремонт стоит баснословных денег.

На линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский курсирует небольшое судно «Гипанис». И если в этой части Курил особых проблем не возникает, то на линии Сахалин – Кунашир – Итуруп, они не исключаются. Особенно во время пиковых нагрузок – в начале и конце лососевой путины, когда на отдаленные острова устремляются на заработки жители других регионов страны. Мало того, что одно судно просто физически не успевает переработать резко возросший пассажиропоток, так ему еще необходим плановый ремонт, который занимает от одного до двух месяцев. Да и длительное время эксплуатации «Игоря Фархутдинова» накладывает отпечаток на уровень износа агрегатов.

– Принято решение о строительстве двух грузопассажирских судов, специально приспособленных для работы на курильском направлении: общая вместимость кают до 150 человек, плюс несколько десятков автомобилей и столько же 20-футовых контейнеров, – продолжает Вячеслав Власенко. – На сегодняшний день концептуальный проект разработан и отправлен на согласование судовому регистру, чтобы все соответствовало нормам безопасности перевозки пассажиров. До конца текущего года будет проведен конкурсный отбор судовых верфей для оценки стоимости работ. Далее последует конкурсная процедура на разработку проектной документации и определение подрядчика непосредственно для строительства.

Ориентировочно новые суда выйдут на линию не ранее чем через три-четыре года. Пока же вся нагрузка ложится на «Игоря Фархутдинова». На время его планового ремонта будет задействован один из паромов «Сахалин». Переговоры с «Сахалинским морским пароходством» уже ведутся.

– В последнее время наблюдается снижение грузового и пассажирского потоков на паромной переправе Ванино – Холмск, поэтому для перевозчика снятие одного парома с линии не приведет к экономическому ущербу, – подчеркивает замминистра.

Кстати, с прошлого года у сахалинцев, курильчан и гостей островного региона появилась возможность приобретать билеты на морские суда в режиме онлайн. Правда, стоимость проезда в таком случае увеличивается на 500-600 рублей, которые поступают в качестве транзакций банкам, а также непосредственно провайдеру, за обеспечение бесперебойного функционирования кассы в сети Интернет. За удобства приходится доплачивать.

Теги  Паромы Транспорт Самолеты
Автор текста: Николай Рыжань
Автор фото: Алексей Охрименко

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