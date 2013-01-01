Линии сближения

После введения в эксплуатацию нового аэропорта на острове Итуруп (это долгожданное событие состоялось в сентябре 2014 года) местные жители надеялись на бесперебойное авиасообщение с Южно-Сахалинском. Ведь на протяжении 7 лет строительство этого стратегически важного объекта сопровождалось обещаниями, что многочасовые, а то и многодневные задержки авиарейсов останутся в прошлом. Мол, новый аэропорт, получивший название «Ясный», в отличие от оставшегося нам после исхода японцев «Буревестника», оснащен современным навигационным оборудованием, поэтому туманы, которые частенько окутывают острова, теперь не преграда для обеспечения безопасности полетов. Однако часто летающие в данном направлении пассажиры в этом плане особых изменений пока не ощутили.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Вячеслава Власенко, дело в том, что монтаж современного курсоглиссадного (навигационного) оборудования только-только завершился и в настоящее время тестируется.

– Сейчас идет процесс оформления документации, после чего оборудование будет введено в эксплуатацию, и это позволит осуществлять взлет-посадку самолетов в условиях низко осевшего тумана, – объясняет Вячеслав Власенко. – То есть, летчики получат возможность лучше ориентироваться в пространстве.

Новым навигационным оборудованием оснащается в настоящее время и аэропорт «Менделеево» в Южно-Курильске на острове Кунашир. Тем не менее, определение «всепогодный аэропорт» не означает, что даже при штормовом ветре воздушным судам будет разрешено заходить на посадку. Существуют нормы безопасности полетов, которые никто не отменял.

В текущем году региональные власти приняли решение создать соответствующую инфраструктуру для приема воздушных судов на Шикотане и Парамушире. И если в Северо-Курильске вертолетная площадка уже давно эксплуатируется, чтобы доставлять жителей самого отдаленного от областного центра района в соседний Петропавловск-Камчатский, то шикотанцы услугами авиатранспорта стали пользоваться только в текущем году. До этого транспортная доступность обеспечивалась только при помощи плавсредств.

– В бюджете текущего года предусмотрены средства на проектирование двух взлетно-посадочных полос на Парамушире и Шикотане, – говорит замминистра. – Пока логистика доставки пассажиров с того же Парамушира до Южно-Сахалинска очень неудобная, поскольку приходится делать круг через Петропавловск-Камчатский, Хабаровск или Владивосток. Хотя недавно и был запущен прямой рейс из Южно-Сахалинска до Камчатки, тем не менее, в скором времени самолеты будут садиться непосредственно в Северо-Курильске. Для этих целей предусмотрено приобретение двух самолетов DHC6-400 канадского производства, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя при эксплуатации авиакомпанией «Аврора».

Также в перспективе прямой рейс свяжет и Шикотан с областным центром, пока же на этой линии работает вертолет, доставляющий пассажиров сначала до Южно-Курильска, а оттуда уже до Южно-Сахалинска. Такая транспортная цепочка введена недавно и дорого обходится региональной казне. Но несмотря на это воздушное сообщение с использованием винтокрылых машин прерываться не будет, пока на Шикотане и Парамушире не появятся новые взлетно-посадочные полосы. На первом этапе их предполагается строить с грунтовым покрытием, что для такого типа воздушных судов вполне допустимо. А со временем планируется довести аэропортовую инфраструктуру до уровня «всепогодного аэропорта»: асфальтировать ВПП, оснастить современным навигационным оборудованием и построить здание аэровокзала. Первые самолеты на Парамушире и Шикотане должны совершить посадку уже в конце 2019 года.