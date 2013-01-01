НЭП. Выпуск от 1 ноября

Говоря о состоянии дел на Шикотане, надо помнить, что, по большому счёту, здесь всё завязано на рыбном промысле. Большая часть местного населения, да и приезжих гостей задействована именно там. Оттого первым делом мы отправились к рыбопромышленникам. Начали с первого из двух местных сёл - Крабозаводского и местного градообразующего предприятия - «Курильского рыбака». Здесь за последние несколько месяцев произошли колоссальные изменения.

Loading the player... Автор видео: Александра Накипова Оператор: Алексей Нестеров