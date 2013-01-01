Ханбок и национальная деревня

Путешествуя по традиционным культурным городам и провинциям Южной Кореи нельзя не заглянуть в деревню Кёчхон. Она находится в пригороде Кёнджу. В давние времена эта деревня была местом, где жили состоятельные образованные люди и развивалось земледелие. Об этом свидетельствуют сохранившиеся с тех времен постройки. Сегодня Кёчхон - туристический объект. Который отражает самобытную культуру Кореи, ее историю. Например, в этом магазине можно примерить ханбок - национальный костюм, взять его в аренду и прогуляться по улице.

- В основном здесь одежду не покупают. Наш магазин предлагает в основном вещи в аренду. Берут на 1-2 часа, чтобы прогуляться по местной деревне в национальном костюме. Среди которых не только традиционные, но и современные наряды. - рассказывает сотрудница магазина корейской одежды Ким Тон Хи

Национальные корейские костюмы выглядят очень ярко, несмотря на то, что состоят из однотонных тканей. На протяжении долгого времени наряды менялись, вбирая в себя европейские черты. Впрочем, сегодняшние модницы выбрали для себя наряды, скорее, по цветовым пристрастиям.

- В современном нашем мире, конечно, мы не можем носить такие костюмчики, но, думаю, на каких-нибудь выставках корейских с удовольствием всегда примеряем - говорит жительница г. Южно-Сахалинска Алевтина Гольнева

В отличие от женского костюма, который дополнен всевозможными аксессуарами в виде сумочек и шляпок, мужской более скромен. Он состоит из рубашки и мешковатых штанов свободного кроя. Это важно, например, для российских туристов немаленького роста. Ведь будучи в Корее, просто нельзя не сфотографироваться в национальном костюме.

Детский вариант корейского национального костюма используется в торжественных случаях и сейчас. Так, например, ребенка одевают в ханбок в его первый день рождения.