Спор на голубых дорожках

Соперничество на дистанции 200 метров брассом. Этот стиль плавания является одним из сложных в техническом отношении. Но воспитанник тренера Светланы Гилёвой Артём Мелешко к соревнованиям подошёл в прекрасной физической форме. Он отличник как в учёбе, так и в спорте, тренировок не пропускает, занимается плаванием 10 год.

- Обычно у нас тренировки до школы, то есть с 6:30. и после школы в 16:00. Я стараюсь даже сейчас, пока у нас каникулы. Бегаем по 12 километров, сегодня на «Горный воздух» бегали. Потом тренажёрный зал и бассейн - рассказывает воспитанник ДЮСШ по плаванию г. Южно-Сахалинска Артём Мелешко

По четвёртой дорожке Артём плыл стремительно, обошёл на последнем круге местного соперника, завершив дистанцию за 2 минуты 18 и 15 сотых секунды. Что позволило выполнить норматив мастера спорта России с превышением в минуту.

- За последние 12 лет у нас мастеров спорта не было. Естественно этой школе это большой плюс. Поэтому мы очень рады - говорит тренер ДЮСШ по плаванию г. Южно-Сахалинска Светлана Гилёва

- Не только южносахалинцы составляли сборную, двое ребят было из Холмска, пятеро из Охи. И результаты у всех прекрасные. Охинцы стали подтягиваться, у них четыре человека выше первого разряда проплыли - объясняет председатель Федерации по плаванию Сахалинской области Владимир Винокуренков

Ещё шесть островитян выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Воспитаннице тренера Виталия Винокуренкова Еве Леченко до этого реноме не хватило пары секунд. Пока же, в качестве компенсации, Ева в разных стилях заработала 4 золота, 2 серебра и одну бронза.

- Я очень хотела выполнить норматив «кандидат», хотя бы хорошо проплыть. Выполнила свою цель - заявляет воспитанница ДЮСШ по плаванию г. Южно-Сахалинска Ева Леченко

Наибольшее количество наград в копилку Сахалина принесла «прима» островного плавания, мастер спорта международного класса Наталья Винокуренкова. На её счету семь первых, одно второе и третье места.

- Они мне создают конкуренцию, я им. Заведомо улучшаются у них результаты, и мои не стоят на месте - говорит мастер спорта международного класса по плаванию Наталья Винокуренкова

Скоро Наталья отправится на Чемпионат России в Казань, те, кто помладше, примут участие в первенстве страны в Астрахани.