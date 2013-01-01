«Не лезь на рожон» - пословица эта пришла из северного эпоса. Вот он, рожон - деревянная рогатина, смазанная нерпичьим жиром. Так ловили животных, чтобы не портить шкуры. В новой экспозиции Поронайского краеведческого музея немало и других интересных вещиц. Например, вот эти серьги из кахалонга - разновидностью опала. Скромные на вид, они стоили целое состояние.

- Одна такая серьга стоила 7 оленей, не каждый мужчина мог приобрести для своей жены сразу пару, например, в первом поколении была такая серьга, передавалась по наследству дочери, и уже дочери супруг приобретал вторую такую серьгу - рассказывает экскурсовод Поронайского краеведческого музея Наталья Третьякова

Эспозицию «Легенды кочевого народа» сотрудники музея открыли благодаря гранту. Приобрели предметы быта и украшения. И заказали эвенкийские костюмы - точные копии настоящих.

- Главное отличие эвенкийского костюма - его симметричные полы. Халат не был запашным, как у нивхов, он распахивался на груди, а для тепла надевали нагрудник.

Бисерный нагрудник - самая «говорящая» часть костюма. Узор - как визитная карточка - рассказывал, из какого рода человек, какой он профессии и социального положения. Обновились экспозиции и других народов севера. В выставке нивхов добавились предметы культа. Этими колышками со стружкой окружали места ритуальных действий. А исторический зал превратили в палубу шхуны.

- Мы находимся на борту шхуны Восток, 30 лет безупречной службы на Сахалине - делится научный сотрудник Поронайского краеведческого музея Сергей Горбунов

Здесь есть каюта капитана, сундук с оружием. В иллюминаторах - экраны, в которых листаются страницы исторических изданий того времени. Посетителей благодаря новинкам стало больше. Скоро в этнографическом зале появится и детский уголок, где можно будет трогать экспонаты и играть на национальных инструментах.

- Наш музей смогут посещать даже дети до года, где они будут рисовать пальчиками - говорит директор Поронайского краеведческого музея Елена Кимура

А в ближайшие выходные здесь пройдет «Ночь в музее» - с экскурсиями и интерактивным шоу.