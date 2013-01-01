Не хватило высоты

Гора, а вернее сопка Оловянная, в нескольких десятках километров от села Гастелло самая обычная. Таких на Сахалине множество. Но именно она тридцать два года назад прервала полет разведчика ТУ-16. Историю катастрофы подробно изучил житель Поронайска Алексей Кулешов. После исследования архивных материалов и разговоров с сослуживцами стала ясна картина трагедии. В сентябре 85-го года ТУ-16 Р заходил на посадку на аэродром Леонидово. В это же время садился другой самолет, Ан-12. Руководитель полетов уделял внимание именно этому борту, а разведчик ушел на запасной круг.

- Началась неразбериха с эшелонами, в результате путаницы экипаж ТУ-16 оказался в 15 км западнее расчетного курса. Руководитель полетов дал разрешение на снижение до 700 метров. Ситуация усугублялась плохой видимостью, моросью и в результате самолет столкнулся с сопкой Оловянной - рассказывает поисковик Алексей Кулешов

Почтить память экипажа и близкого родственника приехал родной брат помощника командира корабля Анвара Хайретдинова - Сергей. Ему было 25 лет, когда сообщили страшную весть.

- На работе я был, приехала дежурка. Меня вызвал диспетчер и сказал, езжай домой, ты плохо себя чувствуешь. Я говорю, я себя нормально чувствую. Домой приехал, там уже полный дом людей, мама в трансе лежит - вспоминает брат Анвара Хайретдинова Сергей Хайретдинов

Самолету не хватило всего нескольких метров высоты, чтобы обойти Оловянную. Разведчик врезался в самую вершину, от удара машина развалилась на несколько крупных частей и множество мелких обломков.

- Мы завершили этот год на этом месте. Следующая работа будет продолжаться уже в следующем году. Также будем устанавливать причины катастроф и устанавливать памятные таблички на местах гибели военных самолетов - объясняет руководитель сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура

В следующем году поисковики намерены отработать предполагаемые места катастроф еще как минимум пяти военных самолетов.