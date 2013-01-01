Три миллиона рублей на каждый проект

Жительница Новоалександровска Татьяна Кущяк со своей внучкой Мирославой теперь гуляют чаще. Новые качели, карусели, горка буквально манят ребятню и их родителей со всего планировочного района.

- Была площадка скромненькая будем говорить. И когда мы попали и потом увидели, что здесь еще стали благоустраивать вторую половину, то нам очень понравилось. И она с удовольствием идет. - говорит жительница п/р Новоалександровск Татьяна Кущяк

Выбрали новый объект и контролировали ход его возведения сами жители. Мнение населения - главная составляющая программы инициативного бюджетирования. Для воплощения идеи из областной и муниципальной казны выделяется до 3 миллионов рублей.

- Сам по себе проект от начала его реализации до конечной реализации составил где-то порядка полугода.Там порядка 2 миллионов 200 тысяч рублей эта площадка обошлась. - объясняет начальник отдела по управлению п/р Новоалександровск Сергей Замотаев.

А вот в селе Дальнем не хватало хоккейного корта. И уже этой зимой дети и их родители смогут кататься на коньках и гонять шайбу.

- Это была общая идея всего поселка. Потому что на самом деле спорт нужно развивать. И детей здесь очень много. Детям нужно где-то заниматься, в город ездить далеко, соответственно и затратно. Поэтому мы очень рады, что здесь построили такое сооружение. - говорит житель с. Дальнее Роман Бессолаев

А жители села Березняки теперь могут ходить по вечерам, не оглядываясь и не пользуясь фонариком. В рамках программы инициативного бюджетирования здесь осветили 14 улиц. На опорах установили 140 энергосберегающих фонарей.

- Темно было. Вообще не было освещения кроме как, если дверь с веранды открываешь. Внимания то не обращаешь каждый день. А потом увидели и целиком вся улица прям в фонарях. Потом обратили внимание у нас весь поселок засветился. Конечно это хорошо. - радуется жительница с. Березняки Елена Фенько

В этом году на проекты в рамках вышеозвученной программы заложен 31 миллион рублей. А в следующем на эти цели направят 150 миллионов. Проекты будут отбирать по конкурсу. Всем, кто хочет поучаствовать, необходимо собрать группу активистов и обосновать необходимость желаемого объекта.