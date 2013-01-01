Совместные планы

Это уже вторая бизнес-миссия из Японии на островах Курильской гряды. Первая была в июне. Тогда наметили направления сотрудничества. Сегодня обсуждают детали, делятся планами, мнениями и предложениями. Этот визит стал результатом договоренностей между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

- В этот раз в состав делигации вошли бизнесмены по пяти направлениям. Они и будут заниматься проектами. Мы смогли провести очень конструктивный обмен мнениями, услышали позитивные и конструктивные мнения со стороны островитян и теперь готовы продвинуться реализации. - говорит советник Премьер-Министра Японии Эиити Хасэгава

Японцы с восторгом рассказывают, каким увидели острова с морской стороны. Говорят, сбылась мечта многих их соотечественников. Спустившись на сушу, они интересовались пешими маршрутами, достопримечательностями и целебными источниками. Выясняли, как можно организовать кемпинги.

- У японцев есть большая надежда на то, чтобы приехать сюда, на Курильские острова, в качестве туристов. Поэтому хотелось бы организовать первый тур уже летом будущего года. - надеется представитель ассоциации туристических компаний Иито Южи

Обсудили сотрудничество в сфере марикультуры, сельского хозяйства, энергетики и экологии. Так, островные рыбопромышленники заявили о готовности совместно выращивать морские деликатесы. Что касается сельского хозяйства, то здесь иностранцы могут помочь с теплицами. Их технологии строительства и эксплуатации помогут выращивать курильские овощи. Также речь шла об использовании ветродизельных электростанций и утилизации мусора.

- В целом договорились о том, что сейчас по каждому направлению руководители рабочих групп и бизнесмены начнут вырабатывать единые позиции, готовить технико-экономическое обоснование целесообразности этих проектов. В январе-феврале мы проведем очередную встречу, где будут контуры будущих проектов более четко обрисованы. - объясняет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Как отметил Олег Кожемяко, 2018 год будет посвящен проектированию. А уже в 19-ом приступят к воплощению перспективных начинаний.