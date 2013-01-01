Шокирующее убийство

- Сахалинским следственным отделом на транспорте дальневосточного следственного управления на транспорте по результатам проведенной проверки по факту обнаружения трупа мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ. То есть убийство, - рассказал руководитель сахалинского следственного отдела на транспорте Илья Царьков.

Личность мужчины пока не установлена, но есть основания предполагать, что убитый ранее судим. С пальцев трупа оперативники сняли отпечатки, что поможет узнать имя и фамилию погибшего.