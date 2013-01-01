ВЭФ-2018 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

В соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий датами проведения Восточного экономического форума определены 6–7 сентября 2018 года.

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова, Восточный экономический форум – это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации.

- Сегодня ВЭФ — уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока, - отметил Кобяков.