Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США

Розничный бизнес банка ВТБ меняет условия по розничным вкладам в долларах США. Общее повышение ставок составит в среднем 0,4 п.п. Максимальная ставка увеличена до 1,7% и теперь не зависит от суммы вклада.

Со вторника доходность по розничным депозитам в долларах США будет зависеть только от срока, на который открывается вклад. Сумма и способ размещения (в офисе или онлайн) значения иметь не будут. При размещении средств на одинаковый срок процентная ставка для вклада в 3 тыс. и 50 тыс. у.

е. в рамках одного продукта будет равной.

Для вкладов с первоначальным взносом 3 тыс. долларов США увеличение доходности составит в среднем 0,6 п.п., при размещении сумм от 50 тыс. долларов США ставка повысится в среднем на 0,1 п.п. Максимальная процентная ставка по вкладам «Выгодный», «Выгодный онлайн» и «Максимальный доход» при размещении средств на срок от двух до трех лет составит 1,7%.

- Мы видим, что вклады в долларах США сейчас востребованы. Для ВТБ важен вопрос привлечения и сохранения средств вкладчиков, поэтому мы упростили продуктовую линейку и сделали доходность на небольшие суммы такой же привлекательной, как и на крупные, - прокомментировала заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.