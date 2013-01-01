Шесть ударов топором нанес житель Невельска своему обидчику

Жителю Невельска грозит тюремный срок за покушение на убийство. Он не менее шести раз ударил топором по голове своего обидчика, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Следователям удалось выяснить детали произошедшего. Вечером 8 сентября в одном из дворов Невельска между подозреваемым и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого последние избили 39-летнего мужчину. Он пошел домой, но молодые люди на этом не успокоились и решили выяснить с ним отношения в подъезде. Мужчина зашел в квартиру, взял топор и вышел в подъезд, где находились трое его обидчиков. Увидев топор, они бросились врассыпную. Один из них – 18-летний парень - споткнулся и упал в подъезде. Тут его и настиг мужчина с топором.

- Свой преступный умысел, а он хотел убить молодого человека, мужчина довести до конца не смог по не зависящим от него причинам. На помощь потерпевшему пришли его друзья. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала молодого человека, - рассказали в пресс-службе СК.

Следственный отдел по Невельску возбудил в отношении ранее судимого 39-летнего невельчанина уголовное дело за покушение на убийство. Расследование уголовного дела продолжается.