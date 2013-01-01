Стоимость проката снаряжения на СТК «Горный воздух» зимой-2018 не изменится

Администрация СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске утвердила тарифы на прокат спортивного снаряжения для горнолыжников и сноубордистов всех возрастов.

По сравнению с прошлым сезоном стоимость не изменилась: комплект из сноуборда и ботинок (или из горных лыж, палок и ботинок) обойдется взрослому в 500 рублей в час, 2500 рублей в день (будни) и 600 и 3000 рублей соответственно в праздники. Для ребенка до 7 лет тот же набор будет стоить 200 и 800 рублей (в час и в день) в будни, 250 и 1000 – в выходные и праздники.

Взять напрокат один сноуборд взрослый гость «Горного воздуха» сможет за 250 рублей в час и 1300 в день (будни). В выходные и праздники час обойдется в 400 и 1700 рублей соответственно. Горные лыжи с понедельника по пятницу стоят столько же - 250 рублей (час) и 1300 (день). В праздники час катания обойдется 400 рублей, день - 1700.

Кроме того, гости «Горного воздуха» могут арендовать на комплексе ячейки для хранения собственного снаряжения на сутки и более. Например, один день хранения стоит 200 рублей, неделя – 700 рублей.

На «Горном воздухе» также можно воспользоваться услугами спортивных инструкторов. В будние дни индивидуальное занятие с тренером по сноуборду обойдется в 1100 рублей, в праздники – 1300. Цена услуг инструкторов по горным лыжам аналогична.

Как отмечает пресс-служба «Горного воздуха», гостям предлагают профессиональное снаряжение известных брендов. Опытные инструкторы помогут подобрать комплекты всем желающим.